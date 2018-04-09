В АМИ Trend прошла встреча с иностранными журналистами, прибывшими в Азербайджан для освещения президентских выборов (ФОТО)

9 апреля 2018 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В АМИ Trend в понедельник прошла встреча с иностранными журналистами, прибывшими в страну для освещения президентских выборов, которые состоятся 11 апреля.

Гостями агентства были американский политолог Рауль Лоури Контрерас, независимая журналистка, проживающая в США Нурит Грингер, журналисты из Италии Лелло Стеллетти и Доменико Летисия, а также основоположник стратегической коммуникационной фирмы ООО Tool Shed Group (США) Джейсон Эрик Кац.

На встрече англоязычные журналисты агентства Trend проинформировали гостей о предвыборной ситуации в стране, которая оценивается как стабильная, о создании необходимых условий для проведения прозрачных и демократических президентских выборов, что подтверждается участием порядка 150 журналистов, включая представителей ведущих мировых СМИ, свыше 870 международных наблюдателей из 59 стран мира, в том числе от 58 международных организаций. Журналисты Trend также рассказали о самой главной проблеме Азербайджана - нагорно-карабахском конфликте, о беженцах и вынужденных переселенцах, которые остались без крова в результате армянской оккупации.

Далее состоялась дискуссия по интересующим иностранных гостей вопросам.

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