Надеемся на хорошие результаты на ЧЕ по прыжкам на батуте в Баку - украинский тренер(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Украинские спортсмены рассчитывают на хорошие результаты на предстоящем Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке), который состоится в Баку.

Об этом во вторник сказал Trend глава украинской делегации Ярослав Калюжный.

"Мы надеемся на победу. Наши спортсмены представлены во всех дисциплинах - на батуте, двойном мини-батуте и на дорожке. На двойном мини-батуте мы впервые будем выступать на подобном крупном соревновании. Постараемся попасть в финалы и будем бороться за медали", - отметил Калюжный.

12-15 апреля в Баку пройдет XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.

Турнир объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд.

Гимнасты (юниоры и взрослые) 14 апреля выступят в квалификации, как в индивидуальной, так и в синхронной программах. Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде. А в последний день соревнований будут известны имена медалистов во всех четырех видах программы (индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-батуте).

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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