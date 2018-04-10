В шести городах Азербайджана будут построены новые больницы

10 апреля 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в шести городах Азербайджана будут построены новые больницы, сказал во вторник на азербайджано-германском бизнес-форуме, посвященном теме медицинского туризма, директор Центра здравоохранения и реформ при министерстве здравоохранения Азербайджана Джейхун Мамедов.

По его словам, за последние годы в стране было построено или отремонтировано более 600 медицинских учреждений.

"Таким образом, в каждом городе Азербайджана создаются условия для оказания высококачественной медицинской помощи", - отметил Мамедов.

Отметим, что в проходящем в Баку бизнес-форуме принимают участие представители более 130 компаний, занятых в сфере медицинского туризма.

(Автор: Илькин Шафиев)

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