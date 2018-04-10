В Азербайджане некоторые абитуриенты будут приняты в вузы вне конкурса

10 апреля 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к победителям международных предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований, говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном во вторник.

Согласно статье 26.5 закона «Об образовании», победители международных предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований принимаются в вузы по соответствующим специальностям вне конкурса. В связи с этим абитуриенты этой категории должны представить копию "Электронного заявления абитуриента», а также копию документов, подтверждающих соответствующие достижения (диплом, протокол соревнования) в Государственный экзаменационный центр и его региональные отделения (Нахчыван, Гянджа, Хачмаз, Шеки, Гёкчай, Ширван, Барда).

Документы должны быть представлены до 31 мая.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ГЭЦ Азербайджана о трудностях при подготовке бакалавров к экзамену в магистратуру
Общество 3 апреля 20:58
В Азербайджане поставлен вопрос об эффективности организации собеседований при приеме на госслужбу
Общество 3 апреля 20:42
В Азербайджане обнародованы результаты экзамена в медрезидентуру
Общество 2 апреля 17:38
В Азербайджане 1 апреля пройдет первый пробный экзамен для абитуриентов
Общество 30 марта 20:07
Началась регистрация на второй пробный экзамен для поступающих в вузы Азербайджана
Общество 15 марта 13:48
Попавшим в ДТП в Евлахе школьникам будут созданы условия для повторной сдачи экзаменов - ГЭЦ (Эксклюзив)
Общество 11 марта 18:58
Началась регистрация на пробный экзамен для поступающих в вузы Азербайджана
Общество 6 марта 11:50
Малейка Аббасзаде о проблемах на этапе собеседования при приеме на госслужбу
Общество 5 марта 20:59
В Азербайджане бакалавры, не набравшие минимальный балл, допущены ко второму этапу экзамена в магистратуру
Общество 5 марта 18:58
В Азербайджане обнародована дата первого выпускного экзамена для 9 классов
Общество 28 февраля 20:16
Пройдет экзамен по приему в органы прокуратуры Азербайджана
Общество 27 февраля 19:32
В Азербайджане обнародованы результаты первого этапа приемных экзаменов в магистратуру
Общество 26 февраля 19:11
В Азербайджане стали известны даты выпускных экзаменов в регионах
Общество 26 февраля 16:00
В Азербайджане сегодня завершается прием документов в резидентуру
Общество 22 февраля 18:12
В Азербайджане завершается прием документов в магистратуру
Экономика 12 февраля 14:25
В Азербайджане обнародованы даты приемных экзаменов
Общество 6 февраля 17:15
Начался прием документов в магистратуру вузов и АН Азербайджана
Общество 2 февраля 10:28
В Азербайджане завершается регистрация для участия в экзамене по приему на госслужбу
Общество 24 января 16:34