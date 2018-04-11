В ходе президентских выборов в Азербайджане продолжается голосование в исправительном учреждении №17 (ФОТО)

11 апреля 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе президентских выборов в Азербайджане продолжается процесс голосования на действующем в исправительном учреждении № 17 38-м избирательном участке 14-го Хазарского избирательного округа.

До 12:00 здесь проголосовали 630 человек. В целом на 38-м избирательном участке зарегистрирован 971 избиратель.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 15:00, на президентских выборах в республике проголосовали 60,74 процента избирателей, то есть 3 227 817 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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