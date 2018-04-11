В Азербайджане проходит автопробег в связи с празднованием победы достойного кандидата на президентских выборах (ФОТО) (версия 2)

11 апреля 2018 21:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду партия "Ени Азербайджан" и Автомобильная федерация Азербайджана (AAF) с целью празднования победы достойного кандидата организовали автопробег.

Как сообщает Trend, автопробег, в котором принимают участие около 100 автомобилей offroad, стартовал от Центра Гейдара Алиева.

Отметим, что автомобили, принявшие участие в автопробеге, двигались по маршруту: Центр Гейдара Алиева – проспект Гейдара Алиева – улица Юсифа Сафарова, улица 28 Мая – проспект Бюль-Бюля – улица Хагани – проспект Азадлыг – улица Зарифы Алиевой – проспект Нефтчиляр – Площадь Государственного флага – проспект Нефтчиляр – улица Юсифа Сафарова – проспект Гейдара Алиева – станция метро «Кероглу» - проспект Гейдара Алиева – улица Гюлары Гадирбековой – Центр Гейдара Алиева.

В автопробеге приняли участие члены партии "Ени Азербайджан" и Автомобильной федерации Азербайджана.

Участники автопробега проехались по центральным улицам Баку в связи с успешным проведением президентских выборов в Азербайджане с плакатами и лозунгами в поддержку кандидата в президенты от партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева.

(Автор: Вугар Иманов)

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