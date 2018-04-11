Обнародовано число обращений, поступивших в ЦИК Азербайджана в связи с президентскими выборами

11 апреля 2018 22:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С момента начала голосования в 8:00 до 19:00 в Центральную избирательную комиссию Азербайджана поступило 300 обращений, говорится в среду в сообщении отдела по связям с медиа и общественностью ЦИК.

Также отмечается, что эти обращения являются запросами, жалоб среди обращений не было.

В Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По данным на 19:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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