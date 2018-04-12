БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Утром местами туман, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 8-11, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов

В районах Азербайджана временами будут дожди, в отдельных местах - ливни, в горах - снег. Утром туман, ветер западный, который в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 5-10, днем - 15-20, в горах - ночью 3-6, днем 6-9 градусов тепла.

С 13 по 16 апреля на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами дождь, в горах - снег. В отдельных местах возможны ливни, град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 4-7 градусов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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