Не смог показать себя в полную силу - российский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Российский гимнаст Григорий Носков не доволен своим выступлением на соревнования по тамблингу на XXVI Чемпионате Европы в Баку.

В четверг, отвечая на вопросы Trend, Носков отметил, что мог бы выступить лучше.

"Не очень доволен своим выступлением. Сделал упражнение вполовину своих возможностей. Не смог полностью собраться. Думаю, что нужно в будущем выступать лучше", - сказал Носков.

Спортсмен отметил высокую конкуренцию на Чемпионате Европы и рассказал о своих основных соперниках.

"Конечно же, в первую очередь это мои партнеры по сборной. Также хотелось бы отметить Кристоффа Виллертона из Великобритании. Думаю, что он является одним из основных претендентов на первую тройку. Серьезным соперником является и ваш гимнаст - Михаил Малкин. Он маленький, юркий и очень опасный соперник", - сказал российский спортсмен.

В заключение Носков отметил, что ему очень понравилось выступать в Баку.

"У вас великолепный зал, все организовано на очень высоком уровне. Мне нравится ваш подход к организации. Такое ощущение, как будто попадаешь на шоу", - сказал Носков.

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек, в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.

На XXVI Чемпионате Европы ожидается участие, в общей сложности, 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований Чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках Чемпионата в индивидуальной программе до финалов, также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские Игры 2018 года, а взрослые гимнасты на Европейские Игры 2019 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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