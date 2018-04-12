Азербайджанский гимнаст вышел в финал ЧЕ в Баку в соревнованиях по тамблингу (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин в четверг вышел в финал соревнований по тамблингу на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и на акробатической дорожке (тамблинг).

По итогам квалификации Малкин показал четвертый результат, набрав 75,700 балла. В финал также прошли представители России Вадим Афанасьев и Максим Шлякин, датчане Расмус Стеффенсен и Адам Маттисен, британские спортсмены Кристофф Виллертон и Грег Таунли, а также белорусский гимнаст Дмитрий Новоселов.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.

В XXVI Чемпионате Европы будут участвовать в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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