В Баку прошла церемония открытия Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

12 апреля 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку состоялась церемония открытия XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В этот раз на церемонии открытия зрители увидели настоящее шоу по-американски. Наряду с традиционными гимнастическими снарядами зрители могли увидеть на сцене и баскетбольное кольцо. Придуманный в США баскетбол исторически был создан как раз для того, чтобы разнообразить гимнастические занятия. Не случайно, что создание и развитие батутной гимнастики тоже произошло в США. Исторические связи двух абсолютно разных видов спорта и стали центральной темой церемонии открытия.

Другим новшеством церемонии открытия стало то, что, наряду со сборными по различным гимнастическим дисциплинам, в шоу приняли участие и члены технического комитета по батутной гимнастике.

А самым интересным персонажем Чемпионата Европы стал маскот Гур-гур. Для исполнения роли этой веселой лягушки организаторы пригласили профессионалов. Долгие годы изображающие маскотов и приехавшие из США Скот Хесингтон и Берри Андерсон в течение четырех дней будут демонстрировать зрителям незабываемое шоу.

Фоторепортаж Trend с церемонии открытия.

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