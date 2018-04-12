Прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Европы по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)

12 апреля 2018 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку на Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Европы по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в командных выступлениях в возрастной категории "юниоры".

В командных соревнованиях среди девочек "золото" завоевала сборная России. Второе место у сборной Беларуси, а бронзовые медали достались команде Греции.

В командных выступлениях среди юношей победу одержали гимнасты из Беларуси. "Серебро" у команды из Великобритании, а третье место на пьедестале досталось сборной России.

В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, президент техкома UEG по прыжкам на батуте Владимир Земан, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, президент техкома FIG по прыжкам на батуте Хорст Кунце, член техкома UEG Мариэла Стойчева и депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов.

(Автор: Максим Цурков)

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