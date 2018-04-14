В Азербайджане примерно у 5-8 процента населения наблюдается бронхиальная астма

14 апреля 2018 01:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане широко распространилось применение подкожных тестов для проверки аллергической реакции пациента на препарат, но это неправильно. Совершенно неправильно определять аллергическую реакцию организма путем подкожного теста.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал главный аллерголог министерства здравоохранения Азербайджана Джабраил Мамедов.

По его словам, одним из важных вопросов для населения является использование препаратов.

«Не спросив у пациента, ему вкалываются тесты для проверки реакции на препараты. Порой родители самовольно вкалывают свои детям антибиотики. Но, порой, это приводит к осложнениям у пациента. Одним из таких осложнений является аллергическая реакция. Кто-то принимает во время болей в голове обезболивающие, но я вас уверяю, что порой одна таблетка аспирина может привести к смерти», - отметил Мамедов.

На сегодняшней пресс-конференции главный аллерголог Минздрава также отметил, что в Азербайджане, как и во всем мире, широко распространилась бронхиальная астма

«Примерно у 5-8 процентов населения Азербайджана наблюдается бронхиальная астма», - сказал Джабраил Мамедов.

По его словам, в связи с приходом весны часто наблюдаются случаи аллергических заболеваний. Самым распространенным аллергическим заболеванием среди взрослых и детей является полленоз.

«Данное заболевание даже приводит к астме. Часто люди под аллергическими заболеваниями понимают вирусные заболевания, такие как грипп. Поэтому ошибочно пациенты лечатся антибиотиками. В отличие от аллергических заболеваний во время гриппа отмечаются случаи потовыделения. Если пациенты во время обратятся к аллергологу, их состояние не ухудшится, и они не будут страдать от астмы», - отметил Мамедов.

Педиатр-аллерголог Азербайджанского медицинского университета, профессор Амалия Эюбова отметила, что сталкивалась со случаями применения подкожных тестов.

По ее словам, как только препарат введится в кожу, он дает реакцию, нет разницы, будь это одна ампула, или одна капля. Поэтому с 1970 года министерство здравоохранения ССР, прекратила введение тестов под кожу.

«С другой стороны, медсестры в Азербайджане вводят тесты не под кожу, а еще глубже, в мышцы. Поэтому возникновение опухолей под кожей естественно. Сообщаю, что уже как 48 лет ликвидировано применение тестов», - сказала педиатр-аллерголог.

По ее словам, этот процесс можно заменить анамнезом.

«Должна быть внимательно изучена аллергическая реакция пациента на определенную еду, ветер и другие факторы. Затем мы сможем использовать антибиотики без применения тестов», - отметила Эюбова.

Также по ее словам, до 2025 года каждый из 50 человек будет страдать от аллергических болезней.

Педиатор-аллерголог отметила, что с каждым годом растет число больных аллергическими заболеваниями.

«Здесь играют роль питание, климат. Наличие большого числа пищевых добавок чаще вызывают аллергию», - сказала Эюбова.

Эюбова добавила, что в последнее время не приходится сталкиваться с тяжелой формой астмы.

«Это я говорю из собственного опыта. Здесь свою роль играет просветительская работа», - отметила профессор.

Эюбова также прокомментировала случай введения прививок детям, страдающим от аллергических заболеваний.

«Прививки должны вводиться полностью здоровым детям. Я не говорю, что у нас прививки дают большие осложнения. Но могут привести к тяжелым осложнениям», - сказала Эюбова.

В целом, по ее словам, дети должны быть готовы к прививка за две недели до их введения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

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