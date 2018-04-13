В субботу в Баку будет облачно и ветрено

13 апреля 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром и вечером в некоторых местах ожидается дождь, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 7-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в субботу местами ожидаются грозовые дожди, ливни, в горах снег. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18, в горах ночью 1-6, днем 7-12 градусов тепла.

С завтрашнего дня до второй половины воскресенья снижение температуры на фоне сильного северного ветра и преобладание влажной погоды могут вызвать дискомфорт у метеозависимых людей. С субботы до второй половины воскресенья в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть порывистый северо-западный ветер. Температура снизится на 4-7 градусов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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