Российские гимнастки довольны своим выступлением на Чемпионате Европы в Баку

13 апреля 2018 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российские гимнастки Яна Павлова и Сюзана Кочесок положительно оценивают свое выступление на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, проходящем в Баку.

"Выступление прошло успешно, все, что мы задумали - выполнили. Нам надо было пройти предварительное соревнование, а дальше уже будем бороться в финале за медаль. Отмечу хорошую поддержку со стороны болельщиков", - сказала Trend в пятницу Павлова.

Гимнастка подчеркнула, что чемпионат организован прекрасно, и ей очень нравится в Баку.

"Я несколько раз приезжала в ваш город, мне здесь очень нравится, особенно Старый город (прим. - Ичери Шехер) и Девичья башня", - добавила она.

По словам Сусаны Кочесок, она немного переживала перед выступлением.

"Выступила, как и планировала, но можно было и лучше. Хочу отметить, что у вас очень хорошая арена, все профессионально подготовлено", - отметила Кочесок.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы ожидается участие, в общей сложности, 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках Чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские Игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские Игры 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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