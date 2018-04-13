На Чемпионате Европы в Баку высокая конкуренция – украинская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Впечатления от участия в XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке замечательные, сказала Trend в пятницу после выступления украинская спортсменка Диана Тувакбаева.

"Впечатления замечательные, зал очень хороший, атмосфера боевая и положительная, для спортсменов созданы все необходимые условия, все отлично организовано. Болельщики в зале замечательные, они так хорошо поддерживают. То же могу сказать и о командах других стран: даже если выступают не свои, все равно поддерживают. Это замечательно", - отметила Тувакбаева.

Украинская спортсменка также призналась, что очарована Баку. "Это мой первый визит в Азербайджан, для нашей команды провели экскурсию, мы побывали в Старом городе (прим. - Ичеришехер), нам рассказали о достопримечательностях и истории города", - добавила она.

Говоря о соперниках, Тувакбаева отметила, что все участники чемпионата - сильные, поэтому конкуренция очень высокая.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.