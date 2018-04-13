На Чемпионате Европы в Баку высокая конкуренция – украинская гимнастка

13 апреля 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впечатления от участия в XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке замечательные, сказала Trend в пятницу после выступления украинская спортсменка Диана Тувакбаева.

"Впечатления замечательные, зал очень хороший, атмосфера боевая и положительная, для спортсменов созданы все необходимые условия, все отлично организовано. Болельщики в зале замечательные, они так хорошо поддерживают. То же могу сказать и о командах других стран: даже если выступают не свои, все равно поддерживают. Это замечательно", - отметила Тувакбаева.

Украинская спортсменка также призналась, что очарована Баку. "Это мой первый визит в Азербайджан, для нашей команды провели экскурсию, мы побывали в Старом городе (прим. - Ичеришехер), нам рассказали о достопримечательностях и истории города", - добавила она.

Говоря о соперниках, Тувакбаева отметила, что все участники чемпионата - сильные, поэтому конкуренция очень высокая.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Участие в Чемпионате Европы - хороший опыт - азербайджанский гимнаст
Общество 15:25
Определились финалисты Чемпионата Европы в Баку в соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте
Общество 14:47
Российские гимнастки довольны своим выступлением на Чемпионате Европы в Баку
Общество 14:34
В Баку лучшие условия для соревнований по батутной гимнастике - португальские гимнасты (ФОТО)
Общество 13:58
Илья Гришунин: Задача на ЧЕ по прыжкам на батуте в Баку – занять высокое место на пьедестале
Общество 13:10
Хочется ощутить поддержку болельщиков на ЧЕ в Баку – азербайджанская гимнастка
Общество 12:44
Стартовал второй день ЧЕ по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО)
Общество 12:00
В Баку прошла церемония открытия Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Общество 12 апреля 19:02
Все просто великолепно – российская гимнастка о Чемпионате Европы в Баку
Общество 12 апреля 18:59
Азербайджанская гимнастка: Моя цель - стать олимпийской чемпионкой
Общество 12 апреля 17:47
Выступать на домашней арене всегда очень ответственно - Михаил Малкин
Общество 12 апреля 16:52
Очень понравилась атмосфера на Чемпионате Европы в Баку – британский гимнаст
Общество 12 апреля 16:44
Определились финалистки ЧЕ в Баку по прыжкам на двойном мини-батуте
Общество 12 апреля 16:39
Российская гимнастка надеется пройти в финал ЧЕ в Баку
Общество 12 апреля 15:53
Азербайджанский юниор доволен своим выступлением на Чемпионате Европы
Общество 12 апреля 15:37
Чемпионат Европы в Баку организован на высоком уровне - российская гимнастка
Общество 12 апреля 15:32
Азербайджанский гимнаст вышел в финал ЧЕ в Баку в соревнованиях по тамблингу (ФОТО)
Общество 12 апреля 15:32
Не смог показать себя в полную силу - российский гимнаст
Общество 12 апреля 13:49