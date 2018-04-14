В одном из районов Азербайджана произошел оползень

14 апреля 2018 01:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Адналы Шамахинского района произошел оползень, говорится в пятницу в сообщении Исполнительной власти Шамахинского района.

«В результате оползня в двух домах села образовались трещины. Ранее в этом селе также происходили оползни, в восьми домах наблюдались трещины. 12 апреля еще в двух домах образовались трещины», - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате оползня 404 дома в 7 селах Шамахинского района и одном населенном пункте находятся в аварийном состоянии. 84 из этих домов пострадали во время оползня в 2016 году, на стенах были образованы трещины, на улицах случились обвалы, появились овраги, семьи, проживающие в 19 аварийных домах, переселены на безопасную территорию. На поселке в Шамахинском районе, в общей сложности, в более 100 домах образовались трещины. В связи с тем, что три из этих домов находятся в непригодном состоянии, жители покинули свои дома, получив компенсацию.

На прошлой неделе в одном из дворов города Шамахы 7 домов попали в аварийное состояние, семьи, проживающие в этих домах, переселены на безопасную территорию.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Вице-премьер огласил планы относительно оползневой зоны в Баку
Общество 4 апреля 14:39
В зоне оползня вблизи бакинской телебашни проведут буровые работы
Общество 27 марта 16:58
Жителям разрушенных в результате оползня домов в Баку будет выплачена единовременная компенсация
Общество 13 марта 16:02
Минэкологии о ситуации с оползневой активностью на ряде территорий Баку
Общество 12 марта 13:32
В оползневой зоне на Баиловском склоне в Баку установлены реперы
Общество 9 марта 15:38
Профилактические мероприятия снизят активность оползневого процесса - АН Азербайджана
Общество 2 марта 18:13
В Азербайджане осадки активизировали оползни
Общество 28 февраля 20:55
О ситуации в зоне оползня вблизи бакинской телебашни
Общество 27 февраля 15:40
В Индонезии жертвами оползней и наводнений стали 16 человек
Другие страны 24 февраля 19:39
Для наблюдения за оползнем вблизи бакинской телебашни будут использоваться новые устройства
Общество 23 февраля 19:08
Владельцы аварийных домов в зоне оползня в Баку получили пластиковые карты
Общество 23 февраля 18:08
Возбуждено уголовное дело в связи с оползнем в Баку
Общество 21 февраля 17:02
Владельцам аварийных домов в зоне оползня в Баку выплачены средства на аренду жилья
Общество 21 февраля 15:50
"Kapital Bank" прокомментировал вопрос выплаты средств на аренду жильцам аварийных домов на Баилово
Общество 20 февраля 17:09
Активизировались оползни в двух поселках Абшеронского района Азербайджана
Общество 20 февраля 15:47
Утяжеление почвы увеличивает опасность оползня вблизи бакинской телебашни - министерство
Общество 19 февраля 15:21
Глава ИВ Сабаильского района Баку проводит встречи с жителями домов, находящихся в зоне оползня
Общество 19 февраля 13:38
Жители домов в оползневой зоне в Баку получат деньги на аренду квартир
Общество 16 февраля 15:37