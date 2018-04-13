Определились финалистки Чемпионата Европы в Баку в соревнованиях по тамблингу

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты в соревнованиях юниорок по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) в рамках Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

По итогам квалификации в финал вышли российские гимнастки Диана Браткова и Элина Степанова, британские спортсменки Джессика Брейн и Кейтилин Лафферти, представительницы Франции Кэнди Брие-Ветилар и Манон Моранше, Мариана Кашкалейра из Португалии и Анна Байенс из Бельгии.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.