Церемония открытия Чемпионата Европы в Баку была потрясающей – болельщица

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку была просто потрясающей, сказала Trend болельщица Светлана Алиева.

"Все прекрасно организовано, церемония открытия была просто потрясающая. Мы даже снимали ее и делились кадрами на своих страницах в социальных сетях. Думаю, эти воспоминания останутся с нами на долгие годы", - отметила она.

Светлана Алиева пожелала азербайджанским спортсменам огромного успеха на соревнованиях.

"Желаю нашим спортсменам всего наилучшего, чтобы они всегда были первыми и занимали самые высокие места. Они замечательные, целеустремленные, мы верим, что у них все получится", - сказала она, подчеркнув, что среди представителей команды Азербайджана у нее есть свои фавориты – это Фарид Мустафаев и Сельджан Магсудова.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.