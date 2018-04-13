Замечательно, что в Азербайджане проводятся такие престижные спортивные мероприятия, как Чемпионат Европы – зрительница

БАКУ /Trend/ - Замечательно, что в нашей стране проводятся такие престижные спортивные мероприятия, как XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, сказала Trend болельщица Шалаля Намазова.

"Я привела посмотреть соревнования своего внука и его товарища, они тоже уже как год занимаются гимнастикой. Хотела, чтобы они воочию увидели чемпионов, талантливых спортсменов из разных стран, считаю, что это придаст им больший стимул плодотворно заниматься спортом и идти к своей цели", - сказала она.

Шалаля Намазова подчеркнула, что для болельщиков созданы все условия.

"Гимнастическая арена очень красива, выступления спортсменов проходят зрелищно, тут очень позитивная атмосфера", - добавила она.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.