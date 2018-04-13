Азербайджанские болельщики всегда очень тепло встречают спортсменов – российский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские болельщики всегда очень тепло встречают спортсменов, сказал Trend в пятницу после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке российский гимнаст Михаил Мельник.
"Болельщики в Азербайджане всегда очень поддерживают спортсменов из всех стран. В нашу делегацию вошли 80 человек, и думаю, что они поддержат всех участников команды. Касаясь своего выступления, могу сказать, что сделал все процентов на 75, но в принципе доволен. Был небольшой мандраж, наверное, не хватило уверенности, и в первом упражнении и во втором начал хорошо, а концовка немного не удалась", - рассказал Мельник.
Российский спортсмен отметил, что ему очень понравилась церемония открытия Чемпионата Европы.
"Я уже четвертый раз приезжаю в Баку, и каждый раз церемония открытия соревнований – это праздник. Добавлю, что для спортсменов созданы все условия, очень приятно выступать на такой гимнастической арене", - добавил Мельник.
В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.
Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.
В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.
Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.
Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )
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