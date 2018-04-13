Азербайджанская гимнастка вышла в финал ЧЕ в соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова в пятницу вышла в финал соревнований по прыжкам на двойном мини-батуте среди юниорок на XXVI Чемпионате Европы в Баку.
В квалификации Магсудова набрала 64,500 балла.
В финал также прошли российские спортсменки Александра Бонарьцева и Галина Бегим, испанка Меланья Родригес, представительницы Португалии Анна Кампос Оливейра и Сара Гвидо и британские гимнастки Оливия-Мэй Стрит и Меган Камминс.
В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.
Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.
В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.
Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.
Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)
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