Азербайджанская гимнастка вышла в финал ЧЕ в соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова в пятницу вышла в финал соревнований по прыжкам на двойном мини-батуте среди юниорок на XXVI Чемпионате Европы в Баку.

В квалификации Магсудова набрала 64,500 балла.

В финал также прошли российские спортсменки Александра Бонарьцева и Галина Бегим, испанка Меланья Родригес, представительницы Португалии Анна Кампос Оливейра и Сара Гвидо и британские гимнастки Оливия-Мэй Стрит и Меган Камминс.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.