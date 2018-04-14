Веселье и конкурсы на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики проходит третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодняшний день чемпионата, наряду с захватывающими выступлениями спортсменов, непременно запомнится зрителям атмосферой веселья и праздника, которую в костюме маскота создали Скотт Хесингтон (Scott Hesington) и Бэрри Андерсон (Barry Anderson).

Trend представляет читателям самые забавные моменты XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

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