Горжусь, что в Азербайджане проводятся такие крупномасштабные спортивные мероприятия – зрительница Чемпионата Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Горжусь, что в Азербайджане проводятся такие крупномасштабные спортивные мероприятия, как Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, сказала Trend в субботу в кулуарах соревнований зрительница Айгюн Мусаева.

"Это прекрасно, что в нашей стране так профессионально организовывают спортивные мероприятия. Посещаю практически все соревнования по гимнастике, проводимые в Баку. Мои дети тоже занимаются гимнастикой и для них видеть титулованных спортсменов – мотивация работать дольше. Мне и детям очень интересно наблюдать за тем, как проходят соревнования, могу сказать, что я фанат - очень люблю этот вид спорта", - добавила Мусаева.

Айгюн Мусаева также подчеркнула, что организация Чемпионата проведена на высоком уровне.

"Все мероприятия, проводимые в Национальной арене гимнастики, великолепно организованы. Спасибо всем, кто занимается их подготовкой", - добавила она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева)

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