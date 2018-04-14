Мы хотим завоевать медаль – азербайджанские гимнастки Вероника Земляная и Светлана Макштарева

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Вероника Земляная и Светлана Макштарева надеются добиться высоких результатов на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

"Надеемся, что попадем в финал и там покажем достойный результат. Мы хотим медаль, и будем делать все, чтобы ее завоевать. Организация Чемпионата Европы в Баку очень хорошая, кажется, даже некоторые олимпиады так не проводят, как организовывают спортивные соревнования у нас. Спортсмены, приехавшие из других стран, в восторге", - сказала Trend Макштарева.

Говоря о своем выступлении, Вероника Земляная отметила, что немного перенервничала. "Собраться мне очень помогала поддержка болельщиков", - добавила она.

Земляная подчеркнула, что для гимнастов созданы все условия и спортсменам остается только выступать и завоевывать медали.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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