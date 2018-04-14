Прошла церемония награждения призеров третьего дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)

14 апреля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Европы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке (тамблинг) среди мужчин и женщин в командных выступлениях в возрастной категории "взрослые".

В командных соревнованиях по тамблингу среди женщин золотую медаль завоевали представительницы Великобритании. "Серебро" - у России, а бронзовые медали - у Франции. Среди мужчин первое место завоевали россияне, второе место за представителями Великобритании, а "бронза" досталась сборной Дании.

В командных соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте среди женщин "золото" завоевала сборная России. Второе место - у сборной Великобритании, а бронзовые медали достались команде из Португалии. Среди мужчин в этой же дисциплине также победили российские гимнасты, второе место заняла сборная Португалии, а бронзовые медали достались Испании.

В церемонии награждения приняли участие президент техкома UEG по прыжкам на батуте Владимир Земан, президент UEG Фарид Гаибов, вице-президент UEG Рудольф Хедигер, члены техкома UEG Патрик Зигфрид, Конрад Божаковски и Луиш Нуньес, главный тренер сборной Азербайджана по батутной гимнастике Владимир Шуликин, почетный президент UEG Жорж Гельзек, генеральный директор UEG Лиза Вортман и спортивный координатор UEG Линда Давила.

(Автор: Анвар Мамедов)

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