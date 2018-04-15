Организаторы Чемпионата Европы провели большую работу – зрительница

БАКУ /Trend/ - Гимнастика мой самый любимый вид спорта, поэтому я уже несколько дней наблюдаю за выступлениями спортсменов Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке с трибуны гимнастической арены, сказала Trend в воскресенье в кулуарах соревнований зрительница Бриллиант Мамедли.

"Могу сказать, что организаторы Чемпионата Европы провели большую работу. Все организовано на высоком уровне, учтены все моменты. Счастлива, что нахожусь в зале, вижу выступления спортсменов, и конечно поддерживаю наших ребят. Желаю им успеха и победы, мы в них верим", - добавила Мамедли.

В Баку 15 апреля стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В последний день турнира станут известны имена медалистов по четырем видам соревнований.

Азербайджан на соревнованиях среди мужчин представляют синхронная пара Илья Гришунин и Руслан Агамиров, среди женщин – Светлана Макштарева и в Вероника Земляная.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева)

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