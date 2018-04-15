Михаил Малкин стал Чемпионом Европы в прыжках на акробатической дорожке (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по прыжкам на акробатической дорожке.

В финале Малкин набрал 77,400 балла.

Второе место занял датчанин Расмус Стеффенсен, набравший 77,000 балла, а третье - Вадим Афанасьев из России, с результатом в 76,300 балла.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Анвар Мамедов)

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