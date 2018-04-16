В Шамахы из-за оползня могут быть переселены жители еще 5 домов

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском городе Шамахы активизировался оползень на одном из участков, говорится в понедельник в сообщении отдела архитектуры Исполнительной власти района.

В сообщении говорится, что в Шамахы по адресу: квартал 48а продолжается оползень.

«На место происшествия прибыли сотрудники министерства экологии и природных ресурсов вместе с сотрудниками МЧС Азербайджана, был составлен акт. В настоящее время семьи, проживающие в семи домах на данной территории, переселены. Один из этих домов находится в непригодном состоянии, в шести домах опасно проживать. На этой территории в настоящий момент расположено еще пять домов. Эти дома не находятся в аварийном состоянии, но есть трещины. Если в оползневой зоне будет серьезная активность, данные семьи также будут переселены», - отмечается в сообщении.

В Исполнительной власти сказали, что большинство переселенных семей – это молодые семьи, которые перебрались в дома своих родителей.

Также говорится, что на некоторых участках в городе Шамахы, а также на территории ряда сел района, склонных к оползням, активизация оползней пока не наблюдается.

Отметим, что в результате оползня 404 дома в семи селах и одном населенном пункте Шамахинского района находятся в аварийном состоянии. 84 из этих домов пострадали во время оползня в 2016 году, на стенах образовались трещины, на улицах произошли обвалы, появились овраги, семьи, проживавшие в 19 аварийных домах, переселены на безопасную территорию. В поселке Медресе в Шамахинском районе в общей сложности в более 100 домах образовались трещины. В связи с тем, что три дома были непригодня для проживания, их жильцы покинули дома, получив компенсацию.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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