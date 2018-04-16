Минздрав Азербайджана о числе больных гемофилией

БАКУ /Trend/ - В Баку, Сумгайыте и низменных районах Азербайджана выросло число больных гемофилией, сказала в понедельник руководитель Научно-исследовательского центра гемофилии минздрава, доцент Эльмира Гадимова.

По ее словам, в Баку насчитывается 758 пациентов с этим диагнозом, в Сумгайыте – 77.

Гадимова добавила, что в настоящее время на учете в диспансере состоят 1595 человек, больных гемофилией. 21 процент лиц, находящихся на учете, в возрасте 1-15 лет.

Она добавила, что в прошлом году в Центр гемофилии для амбулаторного лечения обратились 2759, стационарного - 271 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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