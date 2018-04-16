Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Утром местами слабый туман, морось, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем - 11-16 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-70, днем - 45-50 процентов.

В первой половине дня на некоторых горных территориях в районах страны возможны осадки. В отдельных местах туман. Восточный ветер днем временами будет усиливаться.

Ночью - 4-9, днем - 15-20, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла

(Текст: Кямаля Сеидова)

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