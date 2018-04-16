Законопроект «О профобразовании» рекомендован на рассмотрение парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Комитет парламента Азербайджана по науке и образованию представил на обсуждение пленарного заседания законопроект «О профессиональном образовании» в третьем чтении.

На заседании комитета в понедельник его председатель, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли сказал, что были учтены предложенные изменения во время обсуждения законопроекта во втором чтении.

По словам депутата, во время обсуждений законопроекта во втором чтении были рассмотрены некоторые спорные вопросы, после чего был подготовлен окончательный документ.

Затем законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли меджлиса (парламента).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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