В популярной сети кондитерских в Баку выявлены факты уклонения от налогов

16 апреля 2018 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий налогового контроля, проведенных министерством по налогам в Баку, были выявлены нарушения закона в сети кондитерских магазинов «Bon Appetit», говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В ходе оперативных мероприятий налогового контроля было установлено, что путем ведения двойной бухгалтерии налогоплательщик уклонялся от уплаты налогов. Также во время осмотра цеха налогоплательщика, расположенного в поселке Бадамдар, было установлено привлечение к работе 55 граждан без трудового соглашения.

В связи с фактами были составлены соответствующие акты, были изъяты документы «черной бухгалтерии», принадлежащие налогоплательщику. Из объяснений работников стало ясно, что никто из них не заключал трудовое соглашение (контракт). По факту ведется расследование.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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