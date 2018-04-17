В парке Центра Гейдара Алиева пройдет "День чтения"

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева 21 апреля пройдет "День чтения".

"День чтения" организуется с целью повышения интереса к книге, развития привычки к чтению и культуры чтения среди детей, совершеннолетних и молодежи.

На мероприятии, которое пройдет под лозунгом "Давайте вместе читать!", учащиеся 40 общеобразовательных школ и лицеев проведут различные презентации. Школьники представят сценки, подготовленные на основе художественных произведений, спектакли-пантомимы и другие презентации.

В рамках мероприятия, которое будет реализовано при организации Центра Гейдара Алиева, министерств образования, культуры и туризма, Национальной академии наук, и при партнерстве издательства "Хедеф", порядка 30 издательств и библиотек представят книжную выставку-ярмарку.

Вход на мероприятие свободный.

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