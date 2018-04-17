Минкультуры и туризма Азербайджана изготовило логотип «АДР 100»

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры и туризма Азербайджана изготовило логотип «Азербайджанская Демократическая Республика 100», говорится в сообщении министерства культуры и туризма, распространенном во вторник.

Автор логотипа Заур Мурад оглу Гамзаев.

Логотип планируется использовать в мероприятиях по 100-летнему юбилею АДР, а также в мероприятиях, проводимых в рамках «Года АДР».

Логотип изготовлен в соответствии с распоряжениями главы государства «О 100-летнем юбилее АДР» от 16 мая 2017 года и «Об объявлении 2018 года годом АДР в Азербайджане» от 10 января 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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