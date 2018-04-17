В Азербайджане выпускники прошлых лет при поступлении в вузы должны будут вновь сдавать выпускной экзамен

БАКУ /Trend/ - Выпускники прошлых лет, как и выпускники текущего года, желающие поступить в вузы в 2019 году, будут участвовать в экзаменах в два этапа - выпускных и приемных.

Об этом во вторник сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, каждый год в приемных экзаменах в основном участвуют выпускники текущего года.

Аббасзаде сказала, что если выпускники прошлых лет хотят участвовать в приемном экзамене не в том году, в котором окончили школу, а через несколько лет, то они должны совершенствовать и модернизировать свои знания.

«Выпускники прошлых лет должны ознакомиться с учебными программами того года, в котором будут участвовать в приемном экзамене. В настоящее время прием в колледжи на базе девятого класса проводится на основе выпускных экзаменов, поэтому для учащихся, не окончивших девятый класс, проводится отдельный выпускной экзамен. Выпускники прошлых лет участвуют в этом экзамене в другой день. Забегая вперед, не могу сказать, каким будет график выпускных экзаменов в 2019 году, но в следующем году выпускники прошлых лет, как и выпускники текущего года, желающие поступить в вузы в 2019 году, будут участвовать в экзаменах в два этапа - выпускных и приемных», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.