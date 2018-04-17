Завтра в Баку без осадков, до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных местах слабый туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 45-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, юго-западный ветер местами будет сильным.

Ночью 5-10, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 8-13 градусов тепла.

18-19 апреля временами усиливающийся на фоне снижения атмосферного давления южный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.