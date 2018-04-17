С завтрашнего дня ограничивается движение транспорта на т.н. «Советской» в Баку

17 апреля 2018 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с работами по реконструкции, проводимыми на территории под названием «Советская», завтра с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Абдуллы Шаига и Мирзы Фатали Ахундзаде, а 22 апреля – на развороте с улицы Мирзы Фатали Ахундзаде на улицу Мирзааги Алиева, сообщили во вторник в Бакинском транспортном агентстве.

Водителям просят пользоваться улицей Гурбана Халилова и проспектом Строителей, а вместо вышеуказанного разворота - проспектом Наримана Нариманова.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Указ Президента позволит интенсифицировать работу в сфере пассажироперевозок - БТА
Общество 5 апреля 03:27
На основных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения
Общество 31 марта 02:10
В Баку открылся четвертый центр транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 17 марта 12:17
В Баку изменено движение трех автобусных маршрутов
Общество 16 марта 18:08
В субботу в Баку откроется четвертый центр транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 14 марта 18:19
В Баку ограничат движение на ряде улиц
Общество 13 марта 23:00
На автобусных остановках в Баку запретили курить (ФОТО)
Общество 13 марта 16:39
Снижена допустимая скорость движения на главных автомагистралях Баку
Общество 12 марта 15:39
На основных улицах и проспектах Баку образовались пробки (ФОТО)
Общество 5 марта 19:03
На безналичную оплату проезда будет переведено более 700 транспортных средств - Бактрансагентство
Общество 28 февраля 15:04
В Баку изменена схема движения автобусов ряда маршрутов
Общество 23 февраля 17:55
На одном из центральных проспектов Баку образовалась пробка (ФОТО)
Общество 16 февраля 17:59
Еще на одном маршруте автобусов в Баку произведены изменения
Общество 1 февраля 14:53
В Баку будет реализован пилотный проект по безопасности движения (ВИДЕО)
Общество 24 января 14:08
В Баку внесены изменения в схему движения одного из автобусных маршрутов
Общество 19 января 17:32
Ограничивается автодвижение по мосту на трассе Баку-Алят-госграница Грузии (ФОТО)
Общество 15 января 16:51
В Баку перенесено открытие центра транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 13 января 11:55
В Баку изменены конечные остановки автобусов ряда маршрутов
Общество 12 января 18:48