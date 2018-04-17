С завтрашнего дня ограничивается движение транспорта на т.н. «Советской» в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с работами по реконструкции, проводимыми на территории под названием «Советская», завтра с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Абдуллы Шаига и Мирзы Фатали Ахундзаде, а 22 апреля – на развороте с улицы Мирзы Фатали Ахундзаде на улицу Мирзааги Алиева, сообщили во вторник в Бакинском транспортном агентстве.

Водителям просят пользоваться улицей Гурбана Халилова и проспектом Строителей, а вместо вышеуказанного разворота - проспектом Наримана Нариманова.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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