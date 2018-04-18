Соляные бури в Иране могут создать проблемы и для Азербайджана

18 апреля 2018 21:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Опасность возникновения соляных бурь в Иране вследствие сезона сильных ветров может оказать негативное влияние не только на эту страну, но и на многие территории Азербайджана и на проживающих там людей.

Об этом в среду сказал заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии Махаррам Гасанов.

Гасанов сказал, что постепенно уменьшается площадь реки Урмия, и отметил, что если так продолжится, то в озере Урмия могут возникнуть соляные бури.

«Бури, которые могут возникнуть на озере Урмия, можно сравнить с бурей в Аральском море. Площадь Аральского моря до 1970 года составляла 66 тысяч квадратных километров, сейчас его площадь составляет менее 40 тысяч квадратных километров», - сказал Гасанов.

Заместитель отметил, что соляные бури, которые могут возникнуть в озере Урмия, могут оказать негативное влияние не только на Иран, но и на восточные части Турции, на азербайджанские территории Нахчывана, Зангилана, Губадлы, Физули, Имишли, Бейлагана.

«Южные и юго-западные воздушные массы поступают в Азербайджан именно в этом направлении. Поэтому есть большая вероятность, что соляные бури также будут ощущаться и в Азербайджане», - отметил заместитель директора.

Гасанов сказал, что соляные бури отразятся как на экологической среде, так и на здоровье человека.

Отметим, что сезон сильных ветров в Иране создал опасность возникновения соляных бурь от поверхности высыхающего озера Урмия. Сообщается, что соляные бури могут отразиться на 76 миллионах жителей, проживающих в радиусе 500 километров от озера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция рассчитывает на многомиллиардные инвестиции из Азербайджана - министр (Эксклюзив)
Бизнес 20:08
Скажется ли падение курса рубля на азербайджанском манате?
Бизнес 19:31
В Азербайджане в июле состоится азербайджано-швейцарский бизнес-форум
Бизнес 18:03
В Алматы состоится конкурс гражданских проектов Центральной Азии и Азербайджана
Казахстан 17:36
Турция не видит препятствий для перехода на расчеты в нацвалютах с Азербайджаном - министр (Эксклюзив)
Бизнес 14:14
Иран представил новую ракетную систему земля-воздух
Политика 12:11
В рейтинге военной мощи 2018 года Азербайджан занял 53-е место, Армения - 84-е
Политика 11:25
В тройке лучших: россияне выбирают Баку, Астану и Минск для турпоездок
Туризм 10:10
Wood Mackenzie оценила потенциал добычи углеводородов в Азербайджане (Эксклюзив)
Энергетика 08:04
Иранский вертолет потерпел крушение в Персидском заливе -СМИ
Иран 17 апреля 23:48
Россия, Азербайджан и Иран обсуждают создание логистического оператора коридора "Север-Юг"
Бизнес 17 апреля 19:27
Число ж/д рейсов Баку-Киев может быть увеличено
Бизнес 17 апреля 17:45
Тегеран возобновит авиасообщение с Эрбилем
Экономика 17 апреля 17:32
МВФ: Инфляция в Азербайджане в ближайшие два года будет однозначной
Бизнес 17 апреля 17:00
Обнародованы сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном
Политика 17 апреля 12:57
Узбекистан и Иран обсудили запуск новых транспортных коридоров
Бизнес 17 апреля 10:53
Азербайджан принимает участие на заседании СМИД стран членов ОЭС
Политика 17 апреля 10:32
В КНДР послы России, Ирана и Палестины встретились с коллегой из Сирии
Россия 17 апреля 10:28