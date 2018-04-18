Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Местами слабый туман. Южный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 15-19 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

Вечером в некоторых горных и предгорных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Ночью - 4-8, днем - 19-24, в горах - 1-6, днем - 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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