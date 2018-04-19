В Баку состоялась конференция "Пропаганда духовных ценностей: реалии, перспективы"

19 апреля 2018 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана провел в Баку в четверг конференцию "Пропаганда духовных ценностей: реалии, перспективы".

В конференции приняли участие руководство Госкомитета по работе с религиозными структурами, исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей, члены Совета попечителей этого фонда, депутаты и главы религиозных конфессий страны, религиозные деятели, а также представители общественности.

Открывая конференцию вступительным словом, и.о. председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы отметил важность данной темы. По его словам, на конференции будут обсуждаться защита национально-духовных ценностей, дальнейшее укрепление мультикультуральных традиций и традиций толерантности азербайджанского народа, а также стоящие задачи в данной области.

Затем был заслушан доклад исполнительного директора Фонда пропаганды духовных ценностей Мехмана Исмаилова.

На мероприятии также выступили глава аппарата Управления мусульман Кавказа Симран Гасанов, старший консультант отдела по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Джейхун Мамедов, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ишеин, председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев, директор Института рукописей НАНА имени Мухаммеда Физули, член Совета попечителей Фонда пропаганды духовных ценностей Теймур Керимли, заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, член Совета попечителей Фонда пропаганды духовных ценностей Айнур Софиева, руководитель медигруппы Səs, член Совета попечителей Фонда пропаганды духовных ценностей Бахруз Гулиев, председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили, глава Фонда конституционных исследований, председатель Общественного совета при Госкомитете по работе с религиозными структурами Алимамед Нуриев и представитель Фонда знаний при Президенте Азербайджана Хатира Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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