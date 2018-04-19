БВШН укрепляет сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом

БАКУ /Trend/ - Перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества двух вузов обсуждены на встрече ректора Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмара Гасымова с ректором Полтавского национального технического университета имени Ю. Кондратюка (ПолтНТУ) Владимира Онищенко и проректора вуза по научной работе и международному сотрудничеству Светланы Сивицкой, сообщает азербайджанский вуз в четверг.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о деятельности, развитии и успехах вуза, достигнутых за последнее время, и выразил удовлетворение плодотворными партнерскими отношениями Высшей школы с одним из ведущих технических университетов Украины. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией Меморандума о взаимопонимании, подписанного между БВШН и ПолтНТУ в прошлом году и нацеленного на совместную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов-инженеров для различных отраслей. Он, в частности, предусматривает сотрудничество в сфере обучения по программам бакалавриата и магистратуры, обмен образовательными и методическими материалами, организацию конференций и семинаров с участием преподавателей и студентов двух вузов, проведение совместных научных исследований, реализацию программы обмена учащимися и преподавателями и ряда других проектов и инициатив, в том числе в рамках концепции непрерывного образования.

На встрече была достигнута договоренность о реализации конкретных шагов, направленных на дальнейшее укрепление партнерских связей между Бакинской высшей школой нефти и Полтавским национальным техническим университетом имени Ю. Кондратюка.

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