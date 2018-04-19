В Баку содержание пыли в воздухе на 35% выше нормы

БАКУ /Trend/ - На 15:00 четверга в Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе на 35 процентов превышало санитарную норму, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Информация получена с автоматических и стационарных мониторинговых станций, измеряющих качество воздуха,

Отметим, что на 12:00 этот показатель составлял 37 процентов.

Пыль, наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове, возникла в результате песчано-пылевых воздушных масс, проникших на территорию Азербайджана с Аравийского полуострова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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