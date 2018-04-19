Стивен Сигал не планирует посещать Армению и Нагорный Карабах

19 апреля 2018 22:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянскими СМИ, о визите Стивена Сигала в Армению и Нагорный Карабах не соответствует действительности.

Об этом в социальной сети “Instagram” написал сам актер.

«Информация, распространяемая в СМИ, о моей поездке в Армению неверна. Меня много раз приглашали в Армению, но я никогда не давал согласия. Также я никогда не давал согласие на посещение Нагорного Карабаха, так как полностью признаю территориальную целостность Азербайджана», - написал Стивен Сигал.

Сегодня в армянских СМИ была распространена информация о том, что 22 апреля американский актер Стивен Сигал, якобы по личному приглашению голливудского продюсера армянского происхождения Степана Мартиросяна, прибудет с визитом в Армению и 24 апреля воздаст дань уважения памяти жертв так называемого «геноцида армян». Сообщалось, что актер также посетит Нагорный Карабах.

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Azernews Newspaper
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