Конкуренция за право провести Expo 2025 не повлияет на отношения РФ и Азербайджана - замгубернатора Свердловской области

20 апреля 2018 15:02 (UTC+04:00)

Конкуренция за право проведения Expo 2025 не повлияет на отношения России и Азербайджана, сказал на открытии туристического форума «Большой Урал» первый заместитель губернатора Свердловской области России Алексей Орлов.

В Екатеринбурге в шестой раз открылся туристический форум «Большой Урал» и новая выставка UralTravelMarket. Партнером мероприятия выступило генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге.

По словам Орлова, конкуренция Екатеринбурга (Россия) и Баку (Азербайджан) за право проведения Expo 2025 не должна быть помехой на пути развития туризма.

«Мы в честной конкурентной борьбе определим, кто достоин принять Expo 2025. Эта работа служит только развитию инфраструктуры, коммуникаций и добрососедских отношений. Тот результат, который будет получен, не в коем случае не может и не должен повлиять на наши очень добрые отношения», – цитирует российское информационное агентство «ФедералПресс» Орлова.

Отметим, что за право проведения всемирной выставки Expo 2025 борются Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).

Предложенная Азербайджаном тема для Expo 2025 - «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего».

Впервые Азербайджан с национальным павильоном участвовал во Всемирной выставке “Milan Expo 2015”. Павильон Азербайджана на “Milan Expo 2015” посетило свыше трех миллионов человек. На Международной ботанической выставке “Antalya Expo 2016” в Турции национальный павильон Азербайджана также вызвал большой интерес. На международной выставке “Expo 2017”, проведенной в Астане, Азербайджан был представлен павильоном, созданным на основе концепции «Энергетический край – энергия, перевозимая из прошлого в будущее».

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