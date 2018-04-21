Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 14-18, в Баку ночью - 8-10, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 55-50 процентов.

В районах Азербайджана временами возможны дожди, в горах - снег. В отдельных местах будет туман, ветер западный, местами будет усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.