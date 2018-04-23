В одном из районов Азербайджана ремонтируются межпоселковые дороги (ФОТО/ВИДЕО)

23 апреля 2018 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Джалилабадском районе Азербайджана капитально реконструируются межпоселковые автомобильные дороги по пяти направлениям, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Это автомобильные дороги Машлыг-Муган, Муган-Союдлю, Союдлю-Кязымабад, Гойтепе-Привольное-Агдаш-Союгбулаг и дорога на въезде в село Кязымабад общей протяженностью 35 километров.

Эти дороги длительное время не ремонтировались. Они соединяют 15 населенных пунктов, в которых проживает 42 тысячи человек.

Капитальный ремонт дорог нацелен на облегчение грузо- и пассажироперевозок с удобным выездом на автотрассу М3 Баку-Алят-Астара-госграница Ирана.

Работы по всем пяти направлениям идут ускоренными темпами. Дороги совершенствуются в соответствии с четвертой технической категорией. Ширина дорог будет доведена до десяти метров. Строительные работы планируется завершить осенью.

(Текст:Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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