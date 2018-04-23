Завтра в Баку без осадков

23 апреля 2018 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Утром местами будет туман, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 8-11, днем 14-18, ночью в Баку 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 761 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но утром и днем в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, местами туман. Западный ветер днем в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью ожидается 6-11, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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