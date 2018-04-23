AccessBank и ASAN Könüllüləri продолжают реализацию проекта AİM (ФОТО)

23 апреля 2018 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AccessBank и организация "Добровольцы ASAN" продолжают реализацию проекта ASAN İnkişaf Modeli (AİM), сообщает банк в понедельник.

Очередные мероприятия, организованные в рамках проекта, состоялись в Джалилабаде и Масаллы. В мероприятиях в общем приняли участие более 600 школьников 9-11 классов. Для участников мероприятий были организованы семинары на темы выбора профессии, современных инновативных и технологических новшеств, правильного подключения к мировым трендам, саморазвития, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала. Семинары проводились сотрудниками AccessBank и организации "Добровольцы ASAN".

Участники мероприятий продемонстрировали высокий интерес к семинарам, большинство школьников выделялись активностью, задавали интересующие их вопросы.

В завершение школьники получили от банка подарки и книги.

Отметим, что в рамках проекта подобные семинары для учащихся 9-11 классов будут реализованы также и в других регионах страны. Следующие семинары будут проводены в Исмаиллы и Габале.

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Azernews Newspaper
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