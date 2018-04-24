В Азербайджане реконструируются дороги, соединяющие прифронтовые села (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается реконструкция дорог, ведущих в населенные пункты на территориях, расположенных вблизи линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

В Физулинском районе завершаются работы по капитальной реконструкции дорог, соединяющих пять прифронтовых сел.

Также реконструируется автомобильная дорога Ахмедалылар-Керимбейли-Ашагы Яглывенд-Гарабулаг. Проезжая часть составляем шесть метров, ширина дорожного полотна - 10 метров.

Были восстановлены разрушены водосточные трубы, а где это необходимо - построены новые.

На территориях, где завершились земляные работы, уже приступили к укладке асфальта. В настоящее время на дороге площадью около 80 тысяч квадратных метров проводятся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

На последнем этапе строительства будут осуществлены мероприятия по организации дорожного движения. Будет установлено 104 дорожных знака и дорожных указателя, 462 сигнальных столба, нанесена дорожная разметка.

В целом реконструкция дорог, оказав положительное влияние на социальное благосостояние граждан в данных населенных пунктах, создает условия для безопасности автомобильного движения, облегчает перевозку грузов и пассажиров, дает толчок развитию сельского хозяйства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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